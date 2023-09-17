У Силах оборони розповіли, скільки військових зосередила РФ на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку перебувають 52 тисячі російських окупантів, а загалом на східному фронті Росія зосередила близько 150 тисяч своїх військових
Про це заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
"52 тисячі особового складу та приблизно 274 танки вони там утримують. Понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і трохи більше ніж 120 систем реактивного залпового вогню", - сказав він.
Також речник наголосив, що всього на Східному напрямку ворог зосередив близько 150 тисячі окупантів.
"Також вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, близько 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і близько 600 систем РСЗВ. Потужне угруповування, але ми не даємо прорвати нашу оборону і продовжуємо рухатися вперед з меншими втратами", - додав Євлаш.
- У Генштабі ЗСУ інформували, що станом на ранок неділі, 17 вересня, Сили оборони України продовжують вести оборону на сході та півдні України, наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ тримають ініціативу на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
- Також командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що на відтинку Андріївка, яка нещодавно була деокупована, та Кліщіївка, поблизу Бахмута, ініціатива знаходиться на боці Сил оборони. Продовжується цілодобова планова робота з придавлення противника та руху вперед.
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