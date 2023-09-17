Про це повідомив Юрій Федоренко, командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка в етері телеканалу "Еспресо".

"На цьому відтинку об'єктивно ініціатива повністю знаходиться на боці Сил оборони, продовжується цілодобова планова робота по придавленню противника та руху вперед", - заявив Федоренко.

За його словами, іде достатньо потужна об'єднана робота бригад, які приймають участь в ударно-штурмових діях, зокрема на відтинку Андріївка та Кліщіївка.

"В Сил оборони є суттєві успіхи і противник розуміє, що там ініціатива повністю перейшла до Сил оборони. Ворог знімає резерви, комбінує живу силу, намагається проводити зворотні ударно-штурмові дії. Як наслідок, Сили оборони мужньо утримують позиції, і за рахунок об'єднаного вогневого впливу, це і артилерійські засоби, БПЛА ударного типу дії денного та нічного застосування, наносять враження по противнику, для того щоб зменшити навантаження на наших піхотинців", - повідомив командир роти ударних БПЛА.