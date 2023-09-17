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ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, - командир роти ударних БПЛА Юрій Федоренко

17 вересня, 2023 неділя
08:51
Війна з Росією ЗСУ

На відтинку Андріївка, яка нещодавно була деокупована та Кліщіївка, поблизу Бахмута, ініціатива знаходиться на боці Сил оборони. Продовжується цілодобова планова робота по придавленню противника та руху вперед

Про це повідомив Юрій Федоренко, командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка в етері телеканалу "Еспресо".

"На цьому відтинку об'єктивно ініціатива повністю знаходиться на боці Сил оборони, продовжується цілодобова планова робота по придавленню противника та руху вперед", - заявив Федоренко.

За його словами, іде достатньо потужна об'єднана робота бригад, які приймають участь в ударно-штурмових діях, зокрема на відтинку Андріївка та Кліщіївка. 

"В Сил оборони є суттєві успіхи і противник розуміє, що там ініціатива повністю перейшла до Сил оборони. Ворог знімає резерви, комбінує живу силу, намагається проводити зворотні ударно-штурмові дії. Як наслідок, Сили оборони мужньо утримують позиції, і за рахунок об'єднаного вогневого впливу, це і артилерійські засоби, БПЛА ударного типу дії денного та нічного застосування, наносять враження по противнику, для того щоб зменшити навантаження на наших піхотинців", - повідомив командир роти ударних БПЛА.

            

  • 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині, проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

  • Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, зранку 15 вересня, стало відомо, що ЗСУ оволоділи Андріївкою. 

  • В Інституту вивчення війни зазначають, що після звільнення ЗСУ Андріївки біля Бахмута тактична ситуація для армії РФ погіршилася.

Новини
зброя
російська армія
окупанти
Бахмут
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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