У Сімферополі та Севастополі триває спротив: активісти опублікували фото проукраїнських символів в містах
У тимчасово окупованих містах Криму, в Сімферополі та Севастополі, з'явилися проукраїнські листівки, графіті та стрічки
Про це поінформували активісти "Жовтої стрічки".
"Попри випробування та труднощі, з якими стикаються активісти "Жовтої Стрічки", рух опору з кожним днем стає все більшим. У містах тимчасово окупованого Криму з’являються листівки, графіті та стрічки, що черговий раз доводить окупантам, що їм тут не місце", - ствердили активісти.
- У середу, 22 березня, в тимчасово окупованому Криму невідомі зламали декілька радіостанцій та запустили повідомлення про евакуацію через паромні переправи.
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