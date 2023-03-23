Про це поінформували активісти "Жовтої стрічки".

"Попри випробування та труднощі, з якими стикаються активісти "Жовтої Стрічки", рух опору з кожним днем стає все більшим. У містах тимчасово окупованого Криму з’являються листівки, графіті та стрічки, що черговий раз доводить окупантам, що їм тут не місце", - ствердили активісти.