У СІЗО в Ростові-на Дону, де незаконно утримуються 33 українці, стався спалах коронавірусу та корости, - Денісова

Про це Денісова написала у Telegram.

"У СІЗО-1 міста Ростова-на Дону, де незаконно утримуються 33 українські політв'язні, через порушення санітарних норм стався спалах коронавірусної інфекції та корости - небезпечного захворювання шкіри. Про це стало відомо від адвоката українських громадян", - повідомила уповноважена.

Денісова наголосила, що з початку пандемії COVID-19 вона постійно вимагає від РФ забезпечити незаконно утримуваних громадян України засобами індивідуального захисту. Однак ці вимоги ігноруються, а Денісова постійно отримує повідомлення про порушення правил поводження з ув'язненими.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової надати відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020. А також фахову лікарську допомогу, відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - заявила Денісова.

Вона наголосила, що для звільнення українських політв'язнів важливими є зокрема підтримка з боку міжнародної спільноти та тиск на РФ.





