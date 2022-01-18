У СІЗО в Ростові-на Дону, де незаконно утримуються 33 українці, стався спалах коронавірусу та корости, - Денісова
Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що адвокати громадян України, яких незаконно утримують в Росії, повідомляють про систематичне порушення санітарних норм, а також ненадання політв'язням медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг на стан здоров'я
Про це Денісова написала у Telegram.
"У СІЗО-1 міста Ростова-на Дону, де незаконно утримуються 33 українські політв'язні, через порушення санітарних норм стався спалах коронавірусної інфекції та корости - небезпечного захворювання шкіри. Про це стало відомо від адвоката українських громадян", - повідомила уповноважена.
Денісова наголосила, що з початку пандемії COVID-19 вона постійно вимагає від РФ забезпечити незаконно утримуваних громадян України засобами індивідуального захисту. Однак ці вимоги ігноруються, а Денісова постійно отримує повідомлення про порушення правил поводження з ув'язненими.
"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової надати відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020. А також фахову лікарську допомогу, відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - заявила Денісова.
Вона наголосила, що для звільнення українських політв'язнів важливими є зокрема підтримка з боку міжнародної спільноти та тиск на РФ.
- 17 січня Денісова повідомляла, що п'ятьох кримських татар, учасників "другої сімферопольської групи", у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону намагаються ув'язнити від 16 до 18,5 років за сфабрикованими справами.
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