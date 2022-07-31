У Славуті, що на Хмельниччині, провели в останню путь сержанта Сергія Попова
30 липня славутчани провели в останню путь штаб-сержанта Попова Сергія Анатолійовича, який загинув 29 червня 2022 року під час артилерійського обстрілу на Донеччині
Про це сьогодні, 31 липня, повідомило хмельницьке видання Vsim.ua.
Із початком повномасштабного вторгнення російських загарбників Сергій Попов став на захист країни, провоював майже 4 місяці.
"Місцеві згадують Сергія як життєрадісну та доброзичливу людину, люблячого сина, чоловіка, брата, вірного товариша, відповідального та надійного побратима", - йдется у повідомленні.
До війни Сергій працював рятувальником.
Товариші по службі в 5-ому державному пожежно-рятувальному загоні головного управління ДСНС у Хмельницькій області здійснили ритуал урочистого прощання із Сергієм.
"Він боровся, як герой та помер, як герой", - кажуть колеги військовослужбовця.
Поховали Сергія на "Новому кладовищі" із усіма військовими почестями.
- 22 липня президент України Володимир Зеленський запевнив, що втрати ЗСУ у порівнянні з піком бойових дій у травні та червні зменшилися.
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