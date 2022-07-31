У Славуті, що на Хмельниччині, провели в останню путь сержанта Сергія Попова

Про це сьогодні, 31 липня, повідомило хмельницьке видання Vsim.ua.

Із початком повномасштабного вторгнення російських загарбників Сергій Попов став на захист країни, провоював майже 4 місяці.

"Місцеві згадують Сергія як життєрадісну та доброзичливу людину, люблячого сина, чоловіка, брата, вірного товариша, відповідального та надійного побратима", - йдется у повідомленні.

До війни Сергій працював рятувальником.

Товариші по службі в 5-ому державному пожежно-рятувальному загоні головного управління ДСНС у Хмельницькій області здійснили ритуал урочистого прощання із Сергієм.

"Він боровся, як герой та помер, як герой", - кажуть колеги військовослужбовця.

Поховали Сергія на "Новому кладовищі" із усіма військовими почестями.

22 липня президент України Володимир Зеленський запевнив, що втрати ЗСУ у порівнянні з піком бойових дій у травні та червні зменшилися.

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