У словах Зеленського є елемент тролінгу: дипломат Щербак про пропозицію Трампу поділитися його "мирним планом"
Дипломат, колишній посол України в Ізраїлі, США, Канаді Юрій Щербак вважає, що заява Трампа щодо "мирного плану" є демагогією й популізмом
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ігнорувати республіканців і можливість висунення Трампа на посаду президента США не можна. У словах Зеленського є елемент тролінгу, оскільки ця пихата заява Трампа, що за два дні він ліквідує й розв'яже питання війни в Україні - це блеф, демагогія й популізм. Тому запрошення Трампа до України, щоб він представив свій план, як він це зробить, є викликом до нього. Тому що за заявами Трампа нічого не стоїть", - підкреслив Щербак.
За словами дипломата, цілком можливо, що Трамп може стати президентом США, на що й сподівається Путін.
"Путін робить ставку на Трампа. Треба вивчати, а що Трамп може запропонувати, окрім того, щоб віддати половину територій України, і таким чином піти назустріч кривавому російському агресору. Це катастрофа, і поразка не тільки України, а всього демократичного світу. Цікаво дізнатися, чи існує якийсь план досягнення миру з Росією в республіканців, чи це просто демагогія й пропаганда", - зауважив Щербак.
- Президент України Володимир Зеленський запросив Трампа в Україну і прокоментував заяву експрезидента США, зазначивши, що він не може закінчити війну та встановити мир, якщо він готовий віддати українську територію Росії.
- Експрезидент США Дональд Трамп відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну, щоб на власні очі побачити масштаби війни.
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