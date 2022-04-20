У Софійському соборі гетьмана Сагайдачного проголосили покровителем українського війська та освятили репліку його меча

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.



За попередніми даними, проголошення і церемонію освячення провів предстоятель ПЦ України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Подія відбулась за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства оборони України, а також Національного заповідника "Софія Київська".

“Цей меч є уособленням оборони рідної землі від загарбників. Вкрай символічно, що у ці дати його репліка була освячена. До того ж саме 20 квітня виповнюється 400 років з дня упокоєння гетьмана Петра Сагайдачного. Нагадаю, у планах МКІП до цієї дати було привезти оригінал меча з Кракова для експонування в Україну, але через війну це стало неможливим. Проте, попри сумні події, стало можливим інше…”, – заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Як відомо, меч Сагайдачного – це подарунок польського королевича Владислава IV Вази гетьману за перемогу над турками під Хотином у 1621 році. Як вважається, він символузіє головну місію справжнього воїна – оборону рідної землі від ворогів. Оригінал зброї зберігається у Музейному комплексі "Королівський замок на Вавелі" в Кракові.



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