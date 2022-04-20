У Софійському соборі гетьмана Сагайдачного проголосили покровителем українського війська та освятили репліку його меча
У Софійському соборі гетьмана Петро Сагайдачного проголосили покровителем українського війська та освятили репліку його меча, яка знаходилась на однойменному затопленому кораблі
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
За попередніми даними, проголошення і церемонію освячення провів предстоятель ПЦ України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Подія відбулась за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства оборони України, а також Національного заповідника "Софія Київська".
“Цей меч є уособленням оборони рідної землі від загарбників. Вкрай символічно, що у ці дати його репліка була освячена. До того ж саме 20 квітня виповнюється 400 років з дня упокоєння гетьмана Петра Сагайдачного. Нагадаю, у планах МКІП до цієї дати було привезти оригінал меча з Кракова для експонування в Україну, але через війну це стало неможливим. Проте, попри сумні події, стало можливим інше…”, – заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Як відомо, меч Сагайдачного – це подарунок польського королевича Владислава IV Вази гетьману за перемогу над турками під Хотином у 1621 році. Як вважається, він символузіє головну місію справжнього воїна – оборону рідної землі від ворогів. Оригінал зброї зберігається у Музейному комплексі "Королівський замок на Вавелі" в Кракові.
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