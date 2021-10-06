У Солом'янському районі Києва із багатоповерхівки випала 15-річна дівчина
У Києві по вулиці Новгородська 3 з вікна багатоповерхівки випала 15-річна дівчина
Про це передають Вартові.Еспресо.
У Солом'янському районі Києва по вулиці Новгородська 3 з невідомого поверху випала 15-річна дівчина.
Наразі обставини смерті дівчини невідомі. Мешканці будинку її незнають.
Подія трапилась близько 08:25 ранку.
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