У Солом'янському районі Києва із багатоповерхівки випала 15-річна дівчина

Про це передають Вартові.Еспресо.

У Солом'янському районі Києва по вулиці Новгородська 3 з невідомого поверху випала 15-річна дівчина.



Наразі обставини смерті дівчини невідомі. Мешканці будинку її незнають.

Подія трапилась близько 08:25 ранку.

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