У Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів, є постраждалі

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Аварія трапилася на перетині Повітрофлотського проспекту з вулицею Солом'янською: зіткнулись автомобілі Land Rover, Volkswagen Passat і Honda CR-V.



Постраждалим у ДТП людям медики надали допомогу на місці, проте від госпіталізації вони відмовилися.



Машини зазнали серйозних ушкоджень, для всіх трьох автомобілів викликали евакуатори.



Правоохоронці на місці подій встановлюють обставини ДТП.













Нагадаємо, раніше 22 листопада на Бориспільський трасі під Києвом легковик Ford протаранив вантажівку і загорівся. У результаті ДТП постраждали двоє людей.