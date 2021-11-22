У Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів, є постраждалі
У понеділок, 22 листопада, у Києві на Солом'янській площі сталася ДТП за участі трьох автомобілів
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Аварія трапилася на перетині Повітрофлотського проспекту з вулицею Солом'янською: зіткнулись автомобілі Land Rover, Volkswagen Passat і Honda CR-V.
Постраждалим у ДТП людям медики надали допомогу на місці, проте від госпіталізації вони відмовилися.
Машини зазнали серйозних ушкоджень, для всіх трьох автомобілів викликали евакуатори.
Правоохоронці на місці подій встановлюють обставини ДТП.
- Нагадаємо, раніше 22 листопада на Бориспільський трасі під Києвом легковик Ford протаранив вантажівку і загорівся. У результаті ДТП постраждали двоє людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 29.86Продаж 30.31
- Актуальне
- Важливе