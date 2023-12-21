У соцмережі Х стався масовий збій: користувачі кажуть, що не завантажуються дописи
У четвер, 21 грудня, в роботі соціальної мережі Х (раніше Twitter) стався масовий збій. Користувачі платформи скаржаться на незавантажені дописи
Про це свідчать дані сторінки Downdetector.
Згідно з інформацією від користувачів, станом на 08:00 70% людей скаржаться на роботу мобільного додатку, 24% на вебсайт і ще 7% не можуть підключитися до сервера.
Зауважимо, що збій відбувається у всьому світі.
Фото: СкрінКрім цього, люди у коментарях масово скаржаться на збій соціальної мережі.
"Спершу я думав, що мене забанили, навіть якщо я НІЧОГО не робив", - пишуть користувачі.
- Нагадаємо, що вранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку.
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