У соцмережі Х стався масовий збій: користувачі кажуть, що не завантажуються дописи

Про це свідчать дані сторінки Downdetector.

Згідно з інформацією від користувачів, станом на 08:00 70% людей скаржаться на роботу мобільного додатку, 24% на вебсайт і ще 7% не можуть підключитися до сервера.

Зауважимо, що збій відбувається у всьому світі.

Фото: СкрінКрім цього, люди у коментарях масово скаржаться на збій соціальної мережі.

"Спершу я думав, що мене забанили, навіть якщо я НІЧОГО не робив", - пишуть користувачі.