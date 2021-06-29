У SpaceX планують у липні вперше відправити на орбіту ракету для польотів на Марс
У компанії заявили, що корабель Starship випробують в орбітальному польоті наступного місяця
Про це заявила президент компанії Гвін Шотвелл, передає CNBC.
Компанія SpaceX готує проєкт Starship для перевезення вантажів та людей до Місяця та Марса.
"Ми дійсно знаходимося в очікуванні польоту цієї системи або, принаймні, спроби першого орбітального польоту цієї системи, справді найближчим часом", - зазначила Шотвелл.
Раніше корпорація SpaceX виклала свої плани щодо першого в історії орбітального польоту Starship в заявці Федеральній комісії зі зв'язку США, опублікованій минулого місяця. Компанія має намір запустити Starship з ракети-носія Super Heavy у Південному Техасі, після чого ракета-носій відокремиться та приводниться у Мексиканській затоці приблизно через вісім хвилин.
У той час як флот ракет Falcon 9 і Falcon Heavy проєктували для багаторазового використання з застереженнями, Starship розроблявся одразу як повністю багаторазовий космічний корабель. Таким чином, у SpaceX планують зробити найбільшою складовою вартості польотів Starship паливо для ракети, а не компоненти корабля.
"Я не думаю, що люди справді навіть зрозуміли, що ця система буде робити", - зазначила Шотвелл.
- Нагадаємо, 6 травня SpaceX провела успішне випробування Starship: після приземлення корабель не вибухнув. Всі попередні випробування закінчувалися вибухами під час посадки, або відразу після неї.
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