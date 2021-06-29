У SpaceX планують у липні вперше відправити на орбіту ракету для польотів на Марс

Про це заявила президент компанії Гвін Шотвелл, передає CNBC.

Компанія SpaceX готує проєкт Starship для перевезення вантажів та людей до Місяця та Марса.

"Ми дійсно знаходимося в очікуванні польоту цієї системи або, принаймні, спроби першого орбітального польоту цієї системи, справді найближчим часом", - зазначила Шотвелл.

Раніше корпорація SpaceX виклала свої плани щодо першого в історії орбітального польоту Starship в заявці Федеральній комісії зі зв'язку США, опублікованій минулого місяця. Компанія має намір запустити Starship з ракети-носія Super Heavy у Південному Техасі, після чого ракета-носій відокремиться та приводниться у Мексиканській затоці приблизно через вісім хвилин.



У той час як флот ракет Falcon 9 і Falcon Heavy проєктували для багаторазового використання з застереженнями, Starship розроблявся одразу як повністю багаторазовий космічний корабель. Таким чином, у SpaceX планують зробити найбільшою складовою вартості польотів Starship паливо для ракети, а не компоненти корабля.



"Я не думаю, що люди справді навіть зрозуміли, що ця система буде робити", - зазначила Шотвелл.