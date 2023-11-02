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У справі Костянтина Жеваго ми зіткнулися із системними порушеннями, це не про європейські стандарти, - адвокат Радислав Ткаченко

2 листопада, 2023 четвер
11:53
Новини Костянтин Жеваго

 Під час досудового розслідування кримінального провадження про нібито виведення коштів банку "Фінанси та кредит" юристи зафіксували численні порушення та затягування справи, і планують звертатися до Європейського суду з прав людини

 Про це адвокат VB Partners Радислав Ткаченко розповів в ефірі Еспресо 31 жовтня.

Адвокат наголосив, що розслідування у справі триває вже більше 4 років і за цей тривалий час захисникам та суспільству не продемонстрували реальних доказів причетності осіб до інкримінованих злочинів.

“За останній рік ми зафіксували близько півсотні порушень прав нашого клієнта, зокрема, права на захист... Прокурор, слідчий просто не допускали адвокатів до справи, не визнавали нас захисниками”, – розповів Радислав Ткаченко і зазначив, що із грудня минулого року було подано більше 30 клопотань до слідчих ДБР і прокурора щодо ознайомлення із матеріалами провадження, втім вони ігнорувалися.

“Після численних скарг ми нарешті отримали доступ до невеликої частини матеріалів, не надто суттєвих, і це демонструє, що насправді справа порожня або в ній немає жодних доказів про вчинення злочинів, які вони розслідують, і переслідування відбувається бездоказово”, - розповідає адвокат

За його словами, захисники продовжуватимуть наполягати на ознайомленні з повними матеріалами справи.

“Ми дуже сподіваємось, що діям прокурора і слідчого буде надана справедлива оцінка в межах нашого національного законодавства, і що вони понесуть відповідальність за порушення, які допускали... Але якщо ми не зможемо отримати належний захист прав Костянтина Жеваго на національному рівні, то історія отримає продовження в межах міжнародних судових інстанцій, зокрема Європейського суду з прав людини. Ми вже сьогодні можемо констатувати порушення базових прав нашого клієнта, відсутність ефективних засобів правового захисту, зокрема, прав, які гарантовані міжнародними конвенціями”, - прокоментував Радислав Ткаченко.

Він також наголосив, що правоохоронні органи мають дотримуватись гарантій, які бере на себе Україна, прямуючи до ЄС, а подібні системні порушення виглядають як тиск на бізнес і протирічать європейським стандартам.

Довідково:

ДБР звинувачує Костянтина Жеваго у розтраті чужих коштів. За висновками слідчих, в 2007-2014 роках банк "Фінанси і Кредит" виступив поручителем по кількох кредитах перед іноземними банками. Фірми, які ці кредити отримали, регулярно їх обслуговували, і у банків не було жодних претензій. Але в 2015 році НБУ несподівано для всіх увів у "Фінанси і Кредит" тимчасову адміністрацію. Через це іноземні банки перестрахувалися і примусово списали кошти з банку "Фінанси і Кредит" як поручителя. 

У цьому списанні коштів ДБР звинуватило Костянтина Жеваго, як бенефіціарного власника "Фінанси і Кредит".

Юридичний офіс підприємця вказує на те, що списання коштів відбулось вже після введення Нацбанком тимчасової адміністрації. В той час призначений акціонерами менеджмент банку був відсторонений від управління банком, тоді як сам Жеваго не був посадовою особою. Тому відповідати за списані з банку кошти мають ті, хто в той час управляв банком і мав тому запобігти, а це Фонд гарантування вкладів та призначена ним тимчасова адміністрація.

*Є родичем кінцевого бенефіціарного власника телеканалу Еспресо

Костянтин Жеваго
ДБР
Офіс генпрокурора
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