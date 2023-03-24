У справі Сенниченка жодний корупціонер не постраждав
Їм дають кілька років красти, потім через кілька місяців по-тихому звільнитися
Знаєте, що зараз найприкольніше у викритті корупціонерів? Те, що спочатку їм дають кілька років красти, потім через кілька місяців по-тихому звільнитися, а потім кілька днів, щоб втекти з країни.
Збитків державі (тільки виявлених!!!) на 500 мільйонів гривень. Але гроші ці ніхто не повернув і ніхто не сидить
От і в справі Сенниченка жодний корупціонер не постраждав. Збитків державі (тільки виявлених!!!) на 500 мільйонів гривень. Але гроші ці ніхто не повернув і ніхто не сидить.
А так, звичайно, НАБУ, МВС, СБУ, ДБР працюють, аж дим іде.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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