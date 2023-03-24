Знаєте, що зараз найприкольніше у викритті корупціонерів? Те, що спочатку їм дають кілька років красти, потім через кілька місяців по-тихому звільнитися, а потім кілька днів, щоб втекти з країни.

Збитків державі (тільки виявлених!!!) на 500 мільйонів гривень. Але гроші ці ніхто не повернув і ніхто не сидить

От і в справі Сенниченка жодний корупціонер не постраждав. Збитків державі (тільки виявлених!!!) на 500 мільйонів гривень. Але гроші ці ніхто не повернув і ніхто не сидить.

А так, звичайно, НАБУ, МВС, СБУ, ДБР працюють, аж дим іде.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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