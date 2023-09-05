У США автівка в'їхала в ресторан: постраждали 23 людини

Про це повідомляє телеканал ABC.

За даними поліції Техасу, автомобіль протаранив стіну будівлі у місті Розенберг уранці понеділка, 4 вересня. Це призвело до численних руйнувань

Зазначається, що 23 людини в ресторані отримали травми різного ступеню тяжкості. За словами влади, усіх доправили до місцевих лікарень. Натомість водій автівки не постраждав.

Поліція додає, що нині триває розслідування причин аварії. Поки невідомо, чи були у водія злочинні мотиви, чи ні.