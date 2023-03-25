У США дітям та підліткам заборонили користуватись соцмережами вночі

Про це пише Axios.

Нові закони вимагають, щоб технологічні компанії запровадили "комендантську годину" для дітей та підлітків з 22:30 до 6:30 за місцевим часом, коли неповнолітні не зможуть користуватися своїми обліковими записами в соцмережах.

Закони вимагають перевірки віку всіх користувачів соцмереж, зобов'язують технологічні компанії давати батькам або опікунам доступ до облікових записів їхніх дітей, а також, як пише Associated Press, дозволяють подавати судові позови від імені дітей, які стверджують, що соціальні мережі завдали їм шкоди. Крім того, нові правила обмежують показ реклами неповнолітнім.

Закони мають набути чинності з березня 2024 року. Очікується, що технологічні компанії спробують оскаржити їхню правомірність у суді.

Некомерційна організація Electronic Frontier, яка виступає за конфіденційність в інтернеті, закликала відмовитися від ухвалення законів, заявляючи, що обмеження часу та перевірка віку при використанні соціальних мереж порушують права неповнолітніх на свободу слова та недоторканність приватного життя.

При цьому правила, аналогічні прийнятим у Юті, пропонують законодавці та в інших штатах, зокрема в Арканзасі, Техасі, Огайо, Луїзіані та Нью-Джерсі.