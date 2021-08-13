У США дозволили робити третє щеплення від COVID-19 людям з слабким імунітетом

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Оголошення регуятора стосується американців, які мають пересадку органів, певні види раку чи інші захворювання.

Директорка Центру контролю та профілактики захворювань Рошель Валенскі, заявила, що захід спрямований на те, щоб найбільш вразливі були краще захищені від коронавірусу.



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