У США дозволили робити третє щеплення від COVID-19 людям з слабким імунітетом
Регулятори США схвалили щеплення третьою дозою вакцини проти коронавірусу для людей з ослабленою імунною системою
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Оголошення регуятора стосується американців, які мають пересадку органів, певні види раку чи інші захворювання.
Директорка Центру контролю та профілактики захворювань Рошель Валенскі, заявила, що захід спрямований на те, щоб найбільш вразливі були краще захищені від коронавірусу.
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