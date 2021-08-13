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У США дозволили робити третє щеплення від COVID-19 людям з слабким імунітетом

13 серпня, 2021 п'ятниця
07:56
Коронавірус вакцинація

Регулятори США схвалили щеплення третьою дозою вакцини проти коронавірусу для людей з ослабленою імунною системою

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Оголошення регуятора стосується американців, які мають пересадку органів, певні види раку чи інші захворювання.

Директорка Центру контролю та профілактики захворювань Рошель Валенскі, заявила, що захід спрямований на те, щоб найбільш вразливі були краще захищені від коронавірусу.

Читайте також: Третя доза вакцини CoronaVac потрібна літнім людям, - розробники

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Вакцинація
щеплення
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