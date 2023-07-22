У США народила горила, яку чотири роки вважали самцем
Співробітники зоопарку Колумбуса в Огайо у США повідомили, що горила, яку вони чотири роки вважали самцем, народила дитинча
Про це інформує BBC, посилаючись на повідомлення у блозі зоопарку.
Працівники зоопарку зазначили, що ні про що не підозрювали, допоки не побачили як "самець годує свою дитину". Вони додали, що новонароджене гориленя виглядає здоровим. Від 1956 року у зоопарку Колумба народилося вже 34 горили.
"Ми в захваті від того, що в зоопарку з'явилося ще одне дитинча цього виду, який перебуває під загрозою зникнення", - йдеться у блозі зоопарку.
У зоопарку додали, що наразі планують провести ДНК-тест, аби визначити батька дитинчати горили.
Горила Саллі перебуває у зоопарку з 2019 року. Вона не мала проблем зі здоров'ям, тому не потребувала обстежень, що призвело до плутанини зі статтю. У зоопарку вказали, що стать молодих горил визначити важко, оскільки до восьми років самки та самці приблизно однакового розміру і не мають явних ознак статі. Крім того, горили зазвичай не виявляють ознак вагітності через великий живіт, а дитинчата горил значно менші за людських немовлят.
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