У США народила горила, яку чотири роки вважали самцем

Про це інформує BBC, посилаючись на повідомлення у блозі зоопарку.

Працівники зоопарку зазначили, що ні про що не підозрювали, допоки не побачили як "самець годує свою дитину". Вони додали, що новонароджене гориленя виглядає здоровим. Від 1956 року у зоопарку Колумба народилося вже 34 горили.

"Ми в захваті від того, що в зоопарку з'явилося ще одне дитинча цього виду, який перебуває під загрозою зникнення", - йдеться у блозі зоопарку.

У зоопарку додали, що наразі планують провести ДНК-тест, аби визначити батька дитинчати горили.

Горила Саллі перебуває у зоопарку з 2019 року. Вона не мала проблем зі здоров'ям, тому не потребувала обстежень, що призвело до плутанини зі статтю. У зоопарку вказали, що стать молодих горил визначити важко, оскільки до восьми років самки та самці приблизно однакового розміру і не мають явних ознак статі. Крім того, горили зазвичай не виявляють ознак вагітності через великий живіт, а дитинчата горил значно менші за людських немовлят.