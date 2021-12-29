У США планують дозволити третє щеплення від COVID-19 для підлітків

Про це повідомляє Reuters.

"Зараз FDA (Управління з контролю за продуктами і ліками) розглядає це питання. Звичайно ж, CDC оперативно піде за ними, як тільки ми отримаємо від них інформацію, і я сподіваюся, що це відбудеться найближчими днями і тижнями", - заявила вона.

Третя доза схвалена для всіх жителів США з 16 років.

Питання про третю дозу виникають через штам "Омікрон" і рекордів щодо захворюваності.

Діти у віці 5-12 років тільки в останні тижні почали вакцинація. Для дітей молодше 5 років вакцина не затверджена.

"Компанії та виробники працюють над отриманням даних для дітей до 5 років. У найближчі місяці цього не відбудеться", - сказала вона.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив, що для заохочення до вакцинації від коронавірусу мешканцям американського міста будуть виплачувати по $100 за щеплення бустерною дозою.