У США помер член Міжнародної зали слави боксу

Про це повідомляє vRINGe.com.

Тоні Демарко народився у січні 1932 року в Бостоні (США) у сім'ї вихідців з Італії. Його справжнє ім'я - Леонардо Ліотта. Професійну кар'єру боксер розпочав у 16 років. Оскільки в США боксувати у такому віці заборонено, він скористався документами свого 18-річного знайомого Тоні Демарко.

Мав прізвисько "Бостонський бомбардувальник", яке він отримав за свій агресивний стиль.

Найбільших успіхів Демарко досягнув у 1950-х роках. Він переміг Падді Демарко, Тедді Девіса, Чіко Вехара. У 1955 році здолав Джонні Секстона та став чемпіоном світу.

Всесвітню популярність Тоні Демарко здобув завдяки двом культовим боям з Карменом Базіліо, якому він у 1955 році двічі програв нокаутом у 12-му раунді. Реванш між боксерами було визнано найкращим боєм 1955 року за версією журналу The Ring.

Найвидатнішою вважається перемога Тоні Демарко над Кідом Гевіланом в 1956 році.

У 2011 році Тоні Демарко видав автобіографію "Нардо: спогади чемпіона з боксу". У 2019 році його включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb