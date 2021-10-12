У США помер член Міжнародної зали слави боксу
На 90-му році життя у США помер член Міжнародного залу слави боксу Тоні Демарко
Про це повідомляє vRINGe.com.
Тоні Демарко народився у січні 1932 року в Бостоні (США) у сім'ї вихідців з Італії. Його справжнє ім'я - Леонардо Ліотта. Професійну кар'єру боксер розпочав у 16 років. Оскільки в США боксувати у такому віці заборонено, він скористався документами свого 18-річного знайомого Тоні Демарко.
Мав прізвисько "Бостонський бомбардувальник", яке він отримав за свій агресивний стиль.
Найбільших успіхів Демарко досягнув у 1950-х роках. Він переміг Падді Демарко, Тедді Девіса, Чіко Вехара. У 1955 році здолав Джонні Секстона та став чемпіоном світу.
Всесвітню популярність Тоні Демарко здобув завдяки двом культовим боям з Карменом Базіліо, якому він у 1955 році двічі програв нокаутом у 12-му раунді. Реванш між боксерами було визнано найкращим боєм 1955 року за версією журналу The Ring.
Найвидатнішою вважається перемога Тоні Демарко над Кідом Гевіланом в 1956 році.
У 2011 році Тоні Демарко видав автобіографію "Нардо: спогади чемпіона з боксу". У 2019 році його включили до Міжнародної зали боксерської слави.
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