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У США попередили Лукашенка про відповідальність за допомогу РФ в агресії проти України

12 лютого, 2022 субота
10:47
війна з Росією Олександр Лукашенко

До Сенату США подали законопроєкт, яким передбачається відповідальність Білорусі за дозвіл РФ використати свою територію для вторгнення в Україну

Про це повідомляє DW.

Сенатор Джеймс Ленкфорд вніс проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію", з метою утримати Мінськ від того, щоб дозволити Росії використати білоруську територію для вторгнення в Україну.

Законопроєкт передбачає введення санкцій проти Білорусі або будь-якої іншої країни, яка підтримує агресію Росії, що триває, проти суверенітету і територіальної цілісності України.

Зазначається, що Росія розмістила близько 30 тис. військовослужбовців поблизу кордону з Україною, що є найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни.

Констатуючи, що Білорусь допускає на свою територію тисячі російських солдатів, сенатор Ленкфорд наполягає на тому, що США мають ясно дати зрозуміти, що проти будь-якої країни, яка підтримує спроби Росії вторгнутися в Україну, буде застосовано жорсткі економічні та дипломатичні санкції.

Зокрема, діями, за які можуть бути запроваджені санкції, називаються: спільна з Росією участь у вторгненні в Україну, надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російського вторгнення, розміщення на території військ РФ, співробітництво з російською розвідкою під час вторгнення, а також закупівля чи передача летальної зброї, яка використовується під час вторгнення в Україну.

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Білорусь
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