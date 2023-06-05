Про це заявили у пресслужбі Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки (НОРАД).

"У погодженні із Федеральним авіаційним управлінням США, винищувач F-16, підпорядкований НОРАД, відреагував на літак Cesna 560 Citation V, який не відповідав на контакт, над Вашингтоном та північною Вірджинією 4 червня 2023 року", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що винищувач "отримав дозвіл на рух на надзвуковій швидкості з огляду на що гуркіт подолання звукового бар'єра міг бути чутний мешканцям регіону"

Відомо, що американські військові намагалися встановити зв'язок з пілотом, який не відповідав, доки Cessna згодом не розбився поблизу Національного лісу Джорджа Вашингтона у Вірджинії, йдеться в заяві Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

"NORAD намагався вийти на контакт із пілотом до моменту, коли літак зазнав катастрофи", - підсумували у відомстві.

За даними сайту Flight Aware, Cessna була зареєстрована на Encore Motors з Мельбурна, штат Флорида. Власник Encore Джон Румпел розповів Washington Post, що на борту були його дочка, онук і її няня.