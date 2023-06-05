У США розбився легкомоторний літак, який переслідували два реактивних винищувачі
Американський надзвуковий винищувач F-16 був піднятий у повітря з військової бази поблизу Вашингтона для перехоплення малого приватного літака, який не йшов на контакт. Після падіння приватного літака у пустелі - жодна людина не вижила
Про це заявили у пресслужбі Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки (НОРАД).
"У погодженні із Федеральним авіаційним управлінням США, винищувач F-16, підпорядкований НОРАД, відреагував на літак Cesna 560 Citation V, який не відповідав на контакт, над Вашингтоном та північною Вірджинією 4 червня 2023 року", - йдеться у поширеній заяві.
Зазначається, що винищувач "отримав дозвіл на рух на надзвуковій швидкості з огляду на що гуркіт подолання звукового бар'єра міг бути чутний мешканцям регіону"
Відомо, що американські військові намагалися встановити зв'язок з пілотом, який не відповідав, доки Cessna згодом не розбився поблизу Національного лісу Джорджа Вашингтона у Вірджинії, йдеться в заяві Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).
"NORAD намагався вийти на контакт із пілотом до моменту, коли літак зазнав катастрофи", - підсумували у відомстві.
За даними сайту Flight Aware, Cessna була зареєстрована на Encore Motors з Мельбурна, штат Флорида. Власник Encore Джон Румпел розповів Washington Post, що на борту були його дочка, онук і її няня.
- .2 червня повідомлялося, що китайські авіакомпанії обходять російський повітряний простір під час нових рейсів до та зі Сполучених Штатів
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