Про це повідомляє FlightAware та джерела в авіагалузі, пише Reuters.

Раніше Росія заборонила американським та іноземним авіакомпаніям пролітати через свій повітряний простір у відповідь на заборону Вашингтоном польотів російських літаків над США після вторгнення в Україну.

Згідно з даними FlightAware, нещодавно схвалені Вашингтоном китайські рейси не пролітають над Росією, тоді як раніше схвалені рейси до США все ще використовують російський повітряний простір.

Зазначається, що раніше Китаю було дозволено не більше восьми рейсів в обидва боки, а в травні їх кількість зросла до 12. Така ж кількість рейсів дозволена для американських перевізників, які обслуговують Китай. Раніше було дозволено лише вісім рейсів китайських перевізників на тиждень.

Однак, представники міністерства транспорту США відмовилися коментувати, чи було уникання російського повітряного простору умовою для здійснення цих нових рейсів. Крім того, речниця посольства Китаю у Вашингтоні також не відповіла на запитання, чи погодилися китайські авіакомпанії уникати російського повітряного простору під час нових рейсів.