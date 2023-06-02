Китайські авіакомпанії почали оминати повітряний простір Росії під час рейсів до США, - Reuters
Китайські авіакомпанії обходять російський повітряний простір під час нових рейсів до та зі Сполучених Штатів
Про це повідомляє FlightAware та джерела в авіагалузі, пише Reuters.
Раніше Росія заборонила американським та іноземним авіакомпаніям пролітати через свій повітряний простір у відповідь на заборону Вашингтоном польотів російських літаків над США після вторгнення в Україну.
Згідно з даними FlightAware, нещодавно схвалені Вашингтоном китайські рейси не пролітають над Росією, тоді як раніше схвалені рейси до США все ще використовують російський повітряний простір.
Зазначається, що раніше Китаю було дозволено не більше восьми рейсів в обидва боки, а в травні їх кількість зросла до 12. Така ж кількість рейсів дозволена для американських перевізників, які обслуговують Китай. Раніше було дозволено лише вісім рейсів китайських перевізників на тиждень.
Однак, представники міністерства транспорту США відмовилися коментувати, чи було уникання російського повітряного простору умовою для здійснення цих нових рейсів. Крім того, речниця посольства Китаю у Вашингтоні також не відповіла на запитання, чи погодилися китайські авіакомпанії уникати російського повітряного простору під час нових рейсів.
- Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії "Азимут" здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways. Згодом дозвіл був наданий ще одній авіакомпанії з РФ – Red Wings.
- 20 травня стало відомо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви. Авіакомпанія, в свою чергу, оголосила Зурабішвілі персоною нон ґрата на своїх літаках.
- 25 травня стало відомо, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка нещодавно відновила прямі польоти до Росії, запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі в Європу.
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