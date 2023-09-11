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У США школяр отримав смертельний опік від чипсів

11 вересня, 2023 понедiлок
20:29
Здоров'я

14-річний підліток зі штату Массачусетс у США загинув через кілька годин після того, як з’їв чипси, посипані спеціями з двома найгострішими перцями у світі – Carolina Reaper і Naga Viper

Про це пише Sciencealert. 

У повідомленні зазначають, що Гарріс Волоба був здоровим підлітком і не мав жодних захворювань, які могли б спричинити ускладнення. Після вживання чипсів хлопець звернувся до шкільної медсестри зі скаргами на біль у животі. Через кілька годин після того, як його відправили додому, хлопець втратив свідомість і перестав дихати. Пізніше він помер, попри зусилля медиків.

Мати Гарріса закликала вилучити продукт із продажу. Компанія виробник чипсів висловила родині співчуття, утримавшись від подальших коментарів, але, як повідомляється, після інциденту продукт прибрали з полиць магазинів у США.

Чипси під назвою One Chip Challenge продають у коробці у формі труни з червоним черепом та списком попереджень, які застерігають вагітних або людей із певними захворюваннями не їсти їх.

У 2022 році перці чилі Carolina Reaper і Trinidad Scorpion уже викликали опік, тому цього року останній замінили на Naga Viper, який був оголошений найгострішим у світі 2011 року.

Як діють на організм гострі перці і чому це може бути небезпечно

Молекули сполук у перці стимулюють нерви, що виробляють тепло. Екстракт перцю халапеньйо досягає приблизно 10 тис. теплових одиниць Сковілла (SHU) – показник концентрації перцевих сполук. Перець халапеньйо розігріває слизову від 2 тис. до 8 тис. SHU.

Світовий рекорд належить Carolina Reapers - більш ніж 2 млн. SHU, на другому місці Naga Viper - 1,4 млн SHU.

Такі гарячі відчуття у роті можуть викликати приплив збудження у вигляді "гормонів гарного настрою". Тим часом тіло готується припиняти запальні реакції, відкриває кровоносні судини, щоб допомогти охолодити життєво важливі органи, і змушує травний тракт вивільнити свій вміст.

Серйозні ускладнення вживання цих перців, як-от небезпечне звуження артерій або пошкодження стравоходу з повторюваними позивами до блювоти, є рідкістю, а летальні випадки, хоча й зареєстровані, трапляються ще рідше.

  • Біорозкладний посуд містить потенційно шкідливі для здоров'я й екосистеми елементи - дослідження.

Світ
Медицина
США
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