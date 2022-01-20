У США стартував кінофестиваль "Санденс", на якому покажуть прем'єри двох українських фільмів
У четвер, 20 січня, у Сполучених Штатах Америки стартував фестиваль незалежного кіно Sundance Film Festival 2022, на якому представлять два українські фільми, триватиме він до 30 січня
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно.
"Цього року в конкурсних програмах головного фестивалю незалежного кіно - світові прем'єри двох українських фільмів, що створені за підтримки Держкіно: драми Марини Ер Горбач "Клондайк" та документальної стрічки Сімона Леренга Вільмонта "Будинок зі скалок", - йдеться у повідомленні.
У Держкіно зазначають, що вперше в конкурсі фестивалю братиме участь український ігровий фільм.
"Драма Марини Ер Горбач стане першою українською ігровою стрічкою, яка буде представлена в міжнародній конкурсній програмі WORLD CINEMA DRAMATIC COMPETITION", - повідомляє пресслужба.
Драму "Клондайк" покажуть 21 та 23 січня. У центрі сюжету стрічки - життя родини на Сході України, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", що сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.
"У 2020 році кінопроєкт "Клондайк" переміг на міжнародному конкурсі сценаріїв 12 Puntо медіахолдингу TRT, який гарантував телевізійну трансляцію фільму в ефірі найбільшого турецького мовника. Також фільм отримав приз індустріальної секції Antalya Film Forum. У листопаді "Клондайк" було успішно представлено у секції Work in Progress cocoWIP 2021 кінофестивалю в Котбусі (Німеччина)", - зазначили в Держкіно.
Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.
Документальний фільм "Будинок зі скалок" знімали на Сході України разом із партнерами з Данії, Швеції та Фінляндії. Його покази на фестивалі "Санденс" заплановані на 23 та 25 січня.
"У "Будинку зі скалок" йдеться про те, як на тлі війни у Східній Україні, що важко б'є по родинах, які живуть поблизу фронту, невелика група вольових соціальних працівників невтомно працює в одному особливому дитбудинку та створює такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та сім'ї", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додають, що у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 у США усі покази та заходи фестивалю "Санденс" перенесли у онлайн. Відтак подивитися фільми глядачі зможуть лише на території США у форматі онлайн за фестивальними абонементами та квитками.
- Нагадаємо, українська драма про MH17 "Клондайк" увійшла до конкурсної програми 72-го Берлінського кінофестивалю.
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