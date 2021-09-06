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Головна Наука У США створили робота-газонокосильника з підтримкою GPS

У США створили робота-газонокосильника з підтримкою GPS

6 вересня, 2021 понедiлок
12:30
Наука

Компанія Segway представила робота-газонокосильника Navimow, який використовує систему глобального позиціювання GPS під час роботи

Про це повідомляє The Verge

Завдяки GPS робот залишатиметься на визначеній ділянці газону та тримати його акуратно підстриженим.

Таким чином користувачам апарату більше не буде потрібно використовувати дріт, аби робот не виїхав за межі газону.

Зазначається, що користувачі також зможуть через мобільний додаток встановлювати обмеження території, на якій Navimow буде косити траву (до 500 квадратних метрів за один раз). При цьому, якщо сигнал GPS є слабким, робот використовує власні сенсори для продовження роботи.

Вартість базової моделі розпочинається від 1 425 доларів США.

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Новини
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США
GPS
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