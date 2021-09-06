У США створили робота-газонокосильника з підтримкою GPS

Про це повідомляє The Verge.



Завдяки GPS робот залишатиметься на визначеній ділянці газону та тримати його акуратно підстриженим.



Таким чином користувачам апарату більше не буде потрібно використовувати дріт, аби робот не виїхав за межі газону.



Зазначається, що користувачі також зможуть через мобільний додаток встановлювати обмеження території, на якій Navimow буде косити траву (до 500 квадратних метрів за один раз). При цьому, якщо сигнал GPS є слабким, робот використовує власні сенсори для продовження роботи.



Вартість базової моделі розпочинається від 1 425 доларів США.

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