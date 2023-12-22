У США Tesla відкликала понад 120 тис. авто

Про це пише Reuters, посилаючись на повідомлення Національного управління безпеки дорожнього руху США, яке було оприлюднено у п'ятницю, 22 грудня.

Вказано, що компанія відкликає 120 423 автомобілі Model S і Model X 2021-2023 років випуску. Вони не відповідають федеральним стандартам безпеки щодо захисту від ударів, зокрема, існує ризик розблокування дверей салону під час аварії.

За інформацією регулятора, автовиробник вже випустив оновлення програмного забезпечення для розв'язання цієї проблеми.