У США Tesla відкликала понад 120 тис. авто
Американська автомобільна компанія Tesla відкликала понад 120 тисяч авто зі США через ризик розблокування дверей салону під час аварії
Про це пише Reuters, посилаючись на повідомлення Національного управління безпеки дорожнього руху США, яке було оприлюднено у п'ятницю, 22 грудня.
Вказано, що компанія відкликає 120 423 автомобілі Model S і Model X 2021-2023 років випуску. Вони не відповідають федеральним стандартам безпеки щодо захисту від ударів, зокрема, існує ризик розблокування дверей салону під час аварії.
За інформацією регулятора, автовиробник вже випустив оновлення програмного забезпечення для розв'язання цієї проблеми.
- Раніше стало відомо, що Tesla відкличе більш як два мільйони автомобілів через те, що власники машин неправильно користувалися функцією автопілота.
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