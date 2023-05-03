У США відреагували на вибух дрона над Кремлем

Про це повідомляє Укрінформ

"По-перше, я бачив ці повідомлення. Я жодним чином не можу підтвердити їх", - зауважив глава американської дипломатії, додавши, що не має додаткової інформації.

Держсекретар США Ентоні Блінкен певен, що не варто вірити всьому, що виходить із Кремля. Потрібно не спекулювати, а оперувати фактами, які мають прояснитися згодом.

Глава Держдепартаменту США також нагадав, що РФ постійно завдає ударів по Україні, "і не лише по її неймовірно мужнім ЗСУ, а й по її цивільних".

"Тож, ми залишаємо за Україною право приймати рішення, як вона захищатиметься і як намагатиметься повернути територію, яку РФ незаконно захопила у неї впродовж останніх 14 місяців і від 2014 року",- йдеться у заяві держсекретаря США.