У США відреагували на вибух дрона над Кремлем
Держсекретар США Ентоні Блінкен ознайомлений із повідомленнями про вибух дрона над Кремлем у ніч на 3 травня
Про це повідомляє Укрінформ
"По-перше, я бачив ці повідомлення. Я жодним чином не можу підтвердити їх", - зауважив глава американської дипломатії, додавши, що не має додаткової інформації.
Держсекретар США Ентоні Блінкен певен, що не варто вірити всьому, що виходить із Кремля. Потрібно не спекулювати, а оперувати фактами, які мають прояснитися згодом.
Глава Держдепартаменту США також нагадав, що РФ постійно завдає ударів по Україні, "і не лише по її неймовірно мужнім ЗСУ, а й по її цивільних".
"Тож, ми залишаємо за Україною право приймати рішення, як вона захищатиметься і як намагатиметься повернути територію, яку РФ незаконно захопила у неї впродовж останніх 14 місяців і від 2014 року",- йдеться у заяві держсекретаря США.
- Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня.
- Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що після вибуху дрона над кремлем необхідно "фізично усунути" Зеленського та його уряд.
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