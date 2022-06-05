У США вишиванку Зеленського продали за $100 тис.
На благодійному аукціоні у Вашингтоні вишиванку Володимира Зеленського продали за $100 тис.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Американська юридична компанія Asters USA стала покупцем, який придбав вишиванку Зеленського . Благодійний аукціон відбувся 3 червня в межах презентації програми United 24.
Під час благодійного аукціону, окрім вишитої сорочки Зеленського, були продані футболки збірної України з підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка.
Також, "з молотка" пішов відомий керамічний кухоль у формі півника. Він аналогічний тому, який вцілів на шафці обстріляного росіянами будинку в Бородянці.
- Як повідомлялося, гурт Kalush Orchestra за 900 тисяч доларів продав на благодійному аукціоні кубок Євробачення. Гроші були скеровані на придбання трьох безпілотних апаратів для ЗСУ.
- Також Укрпошта з рекордним ажіотажем продала вже дві марки: "Русскій воєнний корабль, іді…" та "Русскій воєнний корабль … всьо". А на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" українську марку "Русскій воєнний корабль іді…" продали за 5 мільйонів гривень.
- На благодійному онлайн-аукціоні за 631 тис. гривень продали відомий дорожній знак, який вказував рашистам напрямок – за російським військовим кораблем.
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