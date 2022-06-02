Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"Сьогодні відбувся перший благодійний онлайн-аукціон Укравтодору на Prozorro.Продажі. Завдяки чому ми зібрали кошти на допомогу для наших захисників. Легендарний дорожній знак "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й" продали за 631 тис. грн.", — йдеться в повідомленні.

Бажання взяти участь у благодійному аукціоні виявили 29 учасників. Упродовж трьох раундів стартова ціна лоту з 50 тис. грн. зросла до 631 тис. грн., тобто в 12,6 разів.

Торги тривали годину, впродовж якої "учасники конкурували за можливість стати власником унікального знаку, який був створений на третій день війни".

У компанії зазначають, що гроші з продажу будуть перераховані на спеціальний рахунок Національного банку України на потреби ЗСУ.

Укравтодор також нагадав історію виникнення цього дороговказу. Щойно російські війська почали широкомасштабний наступ, стало зрозуміло, що навігація у них застаріла, карти якихось 80-х років. Укравтодор дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти потрібно було швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили.

Аукціон оголошено 24 травня. На ньому, як зазначає Prozorro.Продажі, запропоновано лише один такий знак і його масовий продаж не планується:

"Новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування)".

Як повідомлялося, гурт Kalush Orchestra за 900 тисяч доларів продав на благодійному аукціоні кубок Євробачення. Гроші були скеровані на придбання трьох безпілотних апаратів для ЗСУ.

Також Укрпошта з рекордним ажіотажем продала вже дві марки: "Русскій воєнний корабль, іді…" та "Русскій воєнний корабль … всьо". А на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" українську марку "Русскій воєнний корабль іді…" продали за 5 мільйонів гривень.

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