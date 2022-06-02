Легендарний дорожній знак "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й" продали на аукціоні за 631 тис. грн
На благодійному онлайн-аукціоні за 631 тис. гривень продали відомий дорожній знак, який вказував рашистам напрямок – за російським військовим кораблем
Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.
"Сьогодні відбувся перший благодійний онлайн-аукціон Укравтодору на Prozorro.Продажі. Завдяки чому ми зібрали кошти на допомогу для наших захисників. Легендарний дорожній знак "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й" продали за 631 тис. грн.", — йдеться в повідомленні.
Бажання взяти участь у благодійному аукціоні виявили 29 учасників. Упродовж трьох раундів стартова ціна лоту з 50 тис. грн. зросла до 631 тис. грн., тобто в 12,6 разів.
Торги тривали годину, впродовж якої "учасники конкурували за можливість стати власником унікального знаку, який був створений на третій день війни".
У компанії зазначають, що гроші з продажу будуть перераховані на спеціальний рахунок Національного банку України на потреби ЗСУ.
Укравтодор також нагадав історію виникнення цього дороговказу. Щойно російські війська почали широкомасштабний наступ, стало зрозуміло, що навігація у них застаріла, карти якихось 80-х років. Укравтодор дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти потрібно було швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили.
Аукціон оголошено 24 травня. На ньому, як зазначає Prozorro.Продажі, запропоновано лише один такий знак і його масовий продаж не планується:
"Новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування)".
- Як повідомлялося, гурт Kalush Orchestra за 900 тисяч доларів продав на благодійному аукціоні кубок Євробачення. Гроші були скеровані на придбання трьох безпілотних апаратів для ЗСУ.
- Також Укрпошта з рекордним ажіотажем продала вже дві марки: "Русскій воєнний корабль, іді…" та "Русскій воєнний корабль … всьо". А на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" українську марку "Русскій воєнний корабль іді…" продали за 5 мільйонів гривень.
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