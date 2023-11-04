У США вважають, що Ізраїль "значно вдосконалив" свій план війни проти ХАМАСу

Про це пише The Times of Israel.

"Вони значно вдосконалили свій початковий план", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена.

Відповідаючи на запитання, чи обговорює Вашингтон з Ізраїлем зростаючу кількість жертв серед цивільного населення, високопоставлений чиновник наполягає на тому, що США "ставлять складні запитання, постійно запитують і домагаються ясності щодо цілей, яких вони прагнуть досягти"

За словами чиновника, заклик до припинення вогню після атаки ХАМАСу 7 жовтня не був би правильною політикою для США.

"Припинення вогню "залежить від того, чи почуватимуться ізраїльтяни в безпеці і, чи не станеться чогось подібного знову", - сказав посадовець.