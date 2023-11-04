У США вважають, що Ізраїль "значно вдосконалив" свій план війни проти ХАМАСу
Ізраїль "суттєво вдосконалив" свій початковий план війни проти ХАМАСу після переговорів зі Сполученими Штатами
Про це пише The Times of Israel.
"Вони значно вдосконалили свій початковий план", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена.
Відповідаючи на запитання, чи обговорює Вашингтон з Ізраїлем зростаючу кількість жертв серед цивільного населення, високопоставлений чиновник наполягає на тому, що США "ставлять складні запитання, постійно запитують і домагаються ясності щодо цілей, яких вони прагнуть досягти"
За словами чиновника, заклик до припинення вогню після атаки ХАМАСу 7 жовтня не був би правильною політикою для США.
"Припинення вогню "залежить від того, чи почуватимуться ізраїльтяни в безпеці і, чи не станеться чогось подібного знову", - сказав посадовець.
- Лідер підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла" попередив Сполучені Штати в п'ятницю, 3 листопада, що якщо Ізраїль не припинить наступ на Газу, то конфлікт може перерости в регіональну війну.
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