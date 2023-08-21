У США за 10 років удвічі зріс рівень материнської смертності - дослідження

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Американської медичної асоціації.

Протягом десяти років ризик материнської смерті найбільше зріс для американських індіанок і корінних жінок Аляски, що є ключовим висновком дослідження. Штатами із найбільшим зростанням материнської смертності були Флорида, Канзас, Іллінойс, Род-Айленд і Вісконсин.

Для чорношкірих жінок у 2019 році штатами з найвищим коефіцієнтом материнської смертності (на 100 000 новонароджених) були Аризона, Нью-Джерсі, Нью-Йорк і Джорджія, а також округ Колумбія. Коефіцієнт материнської смертності для чорношкірих жінок перевищував 100. Для порівняння, коефіцієнт материнської смертності для всіх жінок у США становив 32,1.

У кожному з цих штатів ризик материнської смерті зріс більш ніж на 162%, а по всій території США материнська смертність американських індіанок і корінних жінок Аляски була вищою у 2019 році, ніж в усі інші роки. Деякі люди, крім жінок, у тому числі дівчата, трансгендерні чоловіки та люди, які ідентифікують себе як небінарні, також піддаються ризику материнської смерті.

Попередні дослідження були зосереджені на високих рівнях материнської смертності на півдні США, але нові результати показали, що по всій країні є групи високого ризику.

Чому це важливо

Для запобігання вкрай важливо розуміти, хто найбільше піддається ризику.

Сполучені Штати мають високий рівень материнської смертності порівняно з іншими країнами з високим рівнем доходу, попри те, що на охорону здоров’я витрачають більше грошей на одну людину.

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Перспектива

Оскільки більшості материнських смертей можна запобігти, втручання можуть мати суттєві зміни, наприклад, необхідно мінімізувати ризики подій, що сприяють смертності, таких як передчасні пологи.

Материнська смертність - це смерть від будь-якої причини, за винятком нещасних випадків, вбивств і самогубств, під час або протягом одного року після вагітності.

Розуміння тенденцій, як найпоширеніші причини материнської смерті, такі як тромби, високий кров’яний тиск і проблеми з психічним здоров’ям, впливають на загальні оцінки, допоможе науковцям і політикам адаптувати рішення, щоб вони були максимально ефективними.

Більшості материнських смертей можна запобігти, оскільки у США материнська смертність найчастіше спричинена проблемами, які мають дуже ефективне лікування, включаючи кровотечу після пологів, хвороби серця, високий кров'яний тиск, тромби та інфекції.

Поки що материнська смертність була зареєстрована лише на національному рівні за ці роки, але звіти свідчать, що показники материнської смертності зросли з початку пандемії COVID-19, а расова невідповідність погіршилася.