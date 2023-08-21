Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука У США за 10 років удвічі зріс рівень материнської смертності - дослідження

У США за 10 років удвічі зріс рівень материнської смертності - дослідження

21 серпня, 2023 понедiлок
14:24
Наука декрет, материнство, пологи

Щороку від 1999-го по 2019-й чорношкірі жінки мали більшу ймовірність померти під час вагітності або незабаром після неї порівняно з мешканками американського континенту іншої раси, але за 10 років рівень материнської смертності зріс більш ніж удвічі для кожної расової та етнічної групи

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Американської медичної асоціації.

Протягом десяти років ризик материнської смерті найбільше зріс для американських індіанок і корінних жінок Аляски, що є ключовим висновком дослідження. Штатами із найбільшим зростанням материнської смертності були Флорида, Канзас, Іллінойс, Род-Айленд і Вісконсин.

Для чорношкірих жінок у 2019 році штатами з найвищим коефіцієнтом материнської смертності (на 100 000 новонароджених) були Аризона, Нью-Джерсі, Нью-Йорк і Джорджія, а також округ Колумбія. Коефіцієнт материнської смертності для чорношкірих жінок перевищував 100. Для порівняння, коефіцієнт материнської смертності для всіх жінок у США становив 32,1.

У кожному з цих штатів ризик материнської смерті зріс більш ніж на 162%, а по всій території США материнська смертність американських індіанок і корінних жінок Аляски була вищою у 2019 році, ніж в усі інші роки. Деякі люди, крім жінок, у тому числі дівчата, трансгендерні чоловіки та люди, які ідентифікують себе як небінарні, також піддаються ризику материнської смерті.

Попередні дослідження були зосереджені на високих рівнях материнської смертності на півдні США, але нові результати показали, що по всій країні є групи високого ризику.

Чому це важливо

Для запобігання вкрай важливо розуміти, хто найбільше піддається ризику. 

Сполучені Штати мають високий рівень материнської смертності порівняно з іншими країнами з високим рівнем доходу, попри те, що на охорону здоров’я витрачають більше грошей на одну людину. 

вагітність

Фото: gettyimages


Оскільки більшості материнських смертей можна запобігти, втручання можуть мати суттєві зміни, наприклад, необхідно мінімізувати ризики подій, що сприяють смертності, таких як передчасні пологи.

Перспектива

Материнська смертність - це смерть від будь-якої причини, за винятком нещасних випадків, вбивств і самогубств, під час або протягом одного року після вагітності.

Розуміння тенденцій, як найпоширеніші причини материнської смерті, такі як тромби, високий кров’яний тиск і проблеми з психічним здоров’ям, впливають на загальні оцінки, допоможе науковцям і політикам адаптувати рішення, щоб вони були максимально ефективними.

Більшості материнських смертей можна запобігти, оскільки у США материнська смертність найчастіше спричинена проблемами, які мають дуже ефективне лікування, включаючи кровотечу після пологів, хвороби серця, високий кров'яний тиск, тромби та інфекції.

Поки що материнська смертність була зареєстрована лише на національному рівні за ці роки, але звіти свідчать, що показники материнської смертності зросли з початку пандемії COVID-19, а расова невідповідність погіршилася.

  • Українки просять забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції, адже перешкоди в їх отриманні призведуть до збільшення кількості абортів.
Новини
Суспільство
Здоров'я
Медицина
США
Читайте також:
20 серпня, 2023 неділя
Чехія готує програму для повернення українських біженців
18 серпня, 2023 п'ятниця
Чисельність населення України до 2037 року та яким буде життя після війни. Прогноз Інституту демографії
19 серпня, 2023 субота
Піонтковський заявив, що верхівка РФ готова ліквідувати Путіна в разі спротиву
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 42.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
21 серпня
15:34
Ексклюзив
Експерт з авіації розказав, що в авіагалузі РФ загострюється проблемна ситуація
15:30
Kyiv Symphony Orchestra
Kyiv Symphony Orchestra зіграє до Дня Незалежності концерт у Німеччині
15:27
Руслан Малиновський (в центрі), Україна - Вірменія, Лаг націй
Євро-2024: Ребров не викликав на матчі з Англією та Італією лідера збірної України
15:22
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:09
Ексклюзив
на фото дим у порту Бердянська
Окупанти мають суттєві проблеми з логістикою на Півдні, - полковник СБУ Костенко
15:07
На фото: Олег Сенцов
"Не хочу чути жарти про шашлики в Криму": Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт
15:00
На Полтавщині арештували майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн
14:51
Оновлено
суддя Олексій Тандир
Смерть нацгвардійця на блокпості в Києві: справу Тандира передано до суду
14:51
Володимир Зеленський і перша леді зустрілися із королевою Данії Маргрете II
Зеленський зустрівся з королевою Данії
14:25
Держагентство відновлення відкриє кошториси всіх проєктів будівництва
14:22
"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику
"Парад" знищеної російської техніки: на Хрещатик привезли рештки танків, гаубиць і ракет
14:17
На фото: гуманоїдний робот
Дослідники представили першого у світі гуманоїдного робота, який може керувати літаком
14:12
відключення електроенергії
В Укренерго розповіли, чому не можна сховати трансформатори під землю, аби захистити їх від обстрілів
14:01
Замах на заступника голови ДПСУ
Замах на заступника голови ДПС: затриманим обрали запобіжні заходи
14:01
OPINION
Євген Магда
Керченський міст - у депресії
13:56
телефон
Google запустила функцію для захисту смартфонів Pixel від зломів
13:50
Економіка
Фонд гарантування вкладів виставив на торги "пілотний" пул кредитів чотирьох банків
13:47
винищувач F-16
Міністр оборони Данії заявив, що Україна може використовувати F-16 лише на своїй території
13:41
Jas 39 Gripen
Швеції потрібні літаки Gripen для власної оборони, - прем'єр-міністр Крістерссон
13:32
TikTok
"Жахливий контент і дезінформація": Сомалі заборонила TikTok, Telegram та 1XBet
13:25
війна проти Росії ЗСУ
Касетні боєприпаси допомагають ЗСУ у контрнаступі на Лиманському та Куп'янському напрямках, – WP
13:18
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони за тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку, ворог марно намагався повернути під контроль позиції біля Роботиного
13:10
Hubble
Hubble показав галактичну блискучу хмару у сузір’ї Ерідана
12:57
електроенергія
Попит на електроенергію 20 серпня став рекордним для вихідного: ситуація в енергосистемі
12:39
Фрагмент з афіші фільму "Памфір"
Стрічку "Памфір" показали у понад 20 країнах світу
12:33
затримання офіцера військкомату на Хмельниччині
Через переплати військовим державі завдано збитків на 5,3 млн грн: ексначальнику прикордонного загону повідомили про підозру
12:22
видобуток нафти, нафта
Вартість нафти Brent піднялася до $85,3 за барель
12:06
Голова уряду Косово Альбін Курті
Косово приєдналося до декларації G7 про гарантії безпеки для України
12:03
Огляд
міжнародний огляд
Український контрнаступ може не досягнути Мелітополя, але F-16 будуть в Україні до кінця року. Акценти світових ЗМІ 21 серпня
12:01
OPINION
Віктор Таран
Українці мають трактувати радянський період як окупацію
11:57
Маріуполь
До порту Маріуполя вперше з моменту окупації прибув військовий корабель РФ, – Андрющенко
11:46
Нова пошта виходить на ринок Словаччини. Відкриття у жовтні
11:45
У Києві затримали чоловіка, який підпалив 12 автівок військових
У Києві затримали чоловіка, який підпалив 12 автівок військових
11:43
Ірландія
Ірландія відправить 30 інструкторів для тренувань українців із вогневої підготовки
11:42
школа, їдальня, харчування
Мінагрополітики запускає безплатні онлайн-курси про вимоги норм харчового законодавства в закладах освіти
11:28
Ростовська область
У Ростові прогриміли вибухи, під атакою БПЛА нібито опинилася Калузька область РФ
11:10
Віктор Орбан
Сербія заявила про готовність допомогти Орбану з транзитом російського газу в обхід України
11:07
росія, Китай
Падіння російської станції "Луна-25" може підірвати космічне партнерство РФ з Китаєм, - Bloomberg
11:01
Зеленський
Ми переконані, що солідарність візьме гору: Зеленський подякував Данії за допомогу
10:54
Місяць
Чандраян-3: індійський місяцехід "Вікрам" шукає безпечне місце для посадки на Місяць
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV