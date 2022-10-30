У США за $69 тис. продали на аукціоні прапор України з автографами Зеленського й Залужного
На аукціоні в Чикаго за рекордну суму продали український прапор з автографами президента України Володимира Зеленського і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Про це повідомила журналістка Наталія Островська.
"69 000 доларів за прапор України! Чикаго, дякуємо за підтримку і допомогу. Ви неймовірні!" - прокоментувала допис Островська.
Зазначається, що придбала прапор власниця логістичної компанії - українка з Івано-Франківщини.
"Ми обов’язково переможемо! Усі кошти йдуть на допомогу Україні", - додала вона.
- 5 жовтня на благодійному аукціоні у Вашингтоні вишиванку Володимира Зеленського продали за $100 тис. Під час благодійного аукціону, окрім вишитої сорочки Зеленського, були продані футболки збірної України з підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка.
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