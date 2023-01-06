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У США затвердили продаж Фінляндії тактичних ракет та авіаційних бомб 

6 січня, 2023 п'ятниця
07:04
Світ США

Адміністрація президента США підтримала рішення продати Фінляндії тактичні ракети класу "повітря - повітря" AIM-9X Block II та керовані авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), а також супутнє обладнання 

Про це йдеться у документі, поширеному Пентагоном.

Загалом Фінляндія запросила продаж 40 ракет AIM-9X Block II та 48 авіаційних бомб AGM-154 JSOW.

Сума допомоги має скласти $323,3 млн.

"Пропонований продаж покращить бойові можливості Фінляндії з точки зору озброєнь класу "повітря - повітря" і "повітря - земля", а також позитивно вплине на відносини США з країнами Північної Європи. Фінляндія має намір використовувати ці озброєння та супутні послуги для застосування своїми винищувачами", - йдеться у документі.

У Пентагоні наголошують, продаж цих озброєнь "не призведе до зміни базового військового балансу у регіоні".

Відповідно до національного законодавства США, дозвіл на виконання нинішніх домовленостей видає держдепартамент. Після того, як його було отримано, американська адміністрація повідомила конгрес про прийняте рішення. Законодавча гілка влади США тепер має 30 днів на вивчення цього військового контракту і його можливе блокування.

  • Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО 5 липня 2022 року.
  • Вже 12 липня президент США Джо Байден надіслав на ратифікацію до сенату протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу. Відомо, що законопроєкт про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, який готує уряд, не передбачає заборон на розміщення ядерної зброї чи військових баз НАТО на фінській території.
  • А 3 листопада генеральний секретар НАТО заявив, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до Північноатлантичного альянсу. "Настав час вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. У ці небезпечні часи ще важливіше завершити їх вступ, щоб запобігти будь-якому непорозумінню чи прорахунку в Москві", - сказав він.
  • 30 грудня міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен сказав, що до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня 2023 року, країна може стати членом Альянсу.

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зброя
Фінляндія
США
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