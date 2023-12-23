У США жінка народила двічі за два дні: вона має рідкісну вроджену аномалію - подвійну матку
Жінка з Алабами, що у США, внаслідок рідкісної вродженої аномалії - подвійної матки, народила двічі за два дні: загалом пологи тривали 20 годин
Про це пише BBC.
Вказано, що 32-річна жінка дізналася про вроджену аномалію свого організму, яку мають лише 0,3% жінок, ще у 17 років. За даними університету Алабами в Бірмінгемі, шанс двоматкової вагітності оцінюють меншим, ніж один на мільйон.
До цього жінка вже народила трьох дітей, проте під час четвертої вагітності лікарі виявили, що ембріони є в обидвох матках.
Професор Річард Девіс, один з керівників пологів, зазначив, що у кожної дитини був "додатковий простір для росту і розвитку", оскільки кожна дівчинка мала власну утробу, на відміну від типової вагітності двійнею.
Першу доньку жінка народила самостійно, іншу - за допомогою кесаревого розтину.
- За час повномасштабної війни Росії, станом на 4 січня 2023 року, в Україні зареєстровано 152 тис. пологів. Їх кількість зменшилася на 36 тис. порівняно з 2021 роком.
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