У США жінка народила двічі за два дні: вона має рідкісну вроджену аномалію - подвійну матку

Про це пише BBC.

Вказано, що 32-річна жінка дізналася про вроджену аномалію свого організму, яку мають лише 0,3% жінок, ще у 17 років. За даними університету Алабами в Бірмінгемі, шанс двоматкової вагітності оцінюють меншим, ніж один на мільйон.

До цього жінка вже народила трьох дітей, проте під час четвертої вагітності лікарі виявили, що ембріони є в обидвох матках.

Професор Річард Девіс, один з керівників пологів, зазначив, що у кожної дитини був "додатковий простір для росту і розвитку", оскільки кожна дівчинка мала власну утробу, на відміну від типової вагітності двійнею.

Першу доньку жінка народила самостійно, іншу - за допомогою кесаревого розтину.