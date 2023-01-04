Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла заступниця директора з перинатології ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України" Тетяна Знаменська.

"З початком активних бойових дій в державі упродовж 9 місяців війни лікарі фіксують, що загальна кількість пологів зменшилася та становить 152 тис., на 36 тис. менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року. У перші місяці повномасштабного вторгнення РФ відзначалось зниження кількості пологів внаслідок переміщення вагітних жінок у більш безпечні місця за межами України, потім поступово родини поверталися додому, адаптувалися до умов воєнного стану. Жінки мають бажання народжувати вдома, оскільки якість медичної допомоги породіллям в України на високому рівні", – сказала Знаменська.

Водночас збільшилася кількість передчасних пологів - понад 9 тисяч, що на 2 тис. більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Не враховані з Луганської та Херсонської областей, які були тимчасово захоплені рашистами.

Фахівчиня зауважила, що нині через переміщення великої кількості населення в безпечні регіони на заході зросло навантаження на медзаклади Луцька, Львова, Івано-Франківська, Тернополя та Ужгорода.

"Лише у Луцьку за дев'ять місяців відбулося 7000 пологів, у Львівській області – 14 000. До війни - загалом 1500 – 2000. У Львові наразі 250 жінок, яким потрібен специфічний медичний супровід. Вони будуть народжувати у нас, бо мають складні патології, і без якісної допомоги можуть мати тяжкі ускладнення в пологах. Зрозуміло, допомога потрібна буде і їхнім новонародженим дітям. В ці регіони поїхали лікарі з Донецька, Луганська. Це дасть нам змогу розширити відділення, дати робочі місця та надавати якісну медичну допомогу", – зазначила Знаменська.

У цих містах необхідно розгортати додаткові реанімаційні місця. Якщо раніше в реанімації було 9 місць, то зараз їх треба 18. Заступниця директора наголосила, що це дорого, тому стоїть завдання знайти кошти й розгорнути додаткові місця. Також необхідно закупити обладнання у прифронтові регіони - Миколаїв, Одеса, Запоріжжя та Суми.

В Україні наразі діє 19 перинатальних центрів, які на 80% оснащені новітнім устаткуванням, функціонують 114 відділень інтенсивної терапії новонароджених.

10 грудня 2022 року рашисти також гатили по пологовому відділенню лікарні у Херсоні. Також 27 грудня російські окупаційні війська знову відкрили вогонь по пологовому відділенню лікарні у місті Херсон.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що, на його думку, через віялові відключення в Україні збільшиться народжуваність, адже це "найкращий час аби займатися коханням та радіти життю".

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