У Стамбулі відкрили метро до найзавантаженішого аеропорта Європи
У неділю, 22 січня, у Стамбулі відкрили нову високошвидкісну лінію метро, що з'єднує місто з найзавантаженішим аеропортом Європи
Про це повідомляє Daily Sabah.
Зазначається, що 34-кілометрова лінія метро стала першим залізничним сполученням з найбільшим аеропортом Туреччини та одним із найбільших у світі. Відкривав метро особисто президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
Ердоган сказав, що завдяки новій лінії метро, яка пропускає 800 тисяч пасажирів на день, тепер можна дістатися до аеропорту Стамбула за 24 хвилини.
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