У Стамбулі вхід до мечеті Ая-Софія зроблять платним для туристів

Про це заявив міністр культури Туреччини Мехмет Нурі Ерсоя.

Зазначається, що відповідну рекомендацію щодо управління відвідувачами-туристами та вірянами Туреччина отримала від ЮНЕСКО.

"Таким чином, з метою підвищення зручності та безпеки відвідувань, тепер можна регулювати кількість відвідувачів у Ая-Софії, розподіляючи їх на різні маршрути", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, нововведення не стосуватимуться громадян Туреччини, які приходять до мечеті на богослужіння: для них вхід залишиться безкоштовним. Водночас з туристів братимуть плату за відвідування. Наразі вартість входу не називають.

Крім того, у туристів з'явиться можливість отримати аудіоінформацію про мечеть 16 мовами. Для цього розроблять спеціальний додаток.

"Відвідувачі зможуть отримувати інформацію 16 мовами в тихому середовищі, не заважаючи вірянам, за допомогою навушників своїх мобільних телефонів або одноразових навушників, які ми надамо", - вказав міністр.