У Стамбулі вхід до мечеті Ая-Софія зроблять платним для туристів
Для туристів вхід до мечеті Ая-Софія у Стамбулі зроблять платним: нововведення почне діяти з 15 січня 2024 року
Про це заявив міністр культури Туреччини Мехмет Нурі Ерсоя.
Зазначається, що відповідну рекомендацію щодо управління відвідувачами-туристами та вірянами Туреччина отримала від ЮНЕСКО.
"Таким чином, з метою підвищення зручності та безпеки відвідувань, тепер можна регулювати кількість відвідувачів у Ая-Софії, розподіляючи їх на різні маршрути", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра, нововведення не стосуватимуться громадян Туреччини, які приходять до мечеті на богослужіння: для них вхід залишиться безкоштовним. Водночас з туристів братимуть плату за відвідування. Наразі вартість входу не називають.
Крім того, у туристів з'явиться можливість отримати аудіоінформацію про мечеть 16 мовами. Для цього розроблять спеціальний додаток.
"Відвідувачі зможуть отримувати інформацію 16 мовами в тихому середовищі, не заважаючи вірянам, за допомогою навушників своїх мобільних телефонів або одноразових навушників, які ми надамо", - вказав міністр.
- З 2 по 5 листопада Київський центр безоплатних екскурсій та Управління туризму та промоцій КМДА організовують заходи для містян та гостей. У столиці проведуть шість безкоштовних екскурсій.
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