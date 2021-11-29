У Стамбулі внаслідок урагану загинули четверо людей, влада скасувала навчання в школах та закрила Босфор для суден
У понеділок, 29 листопада, Стамбул (Туреччина) паралізував потужний ураган, його швидкість сягнула 100 км/год. У місті є поранені та загиблі
Про це повідомляє Associated Press.
Як повідомляє видання, серед загиблих - жінка, яка йшла вулицею з дитиною. На них упала частина зірваного вітром даху. Жінка загинула, а дитина отримала ушкодження.
Ще три людини загинули в місті, серед них був іноземець. Крім того, постраждало ще 19 осіб - вони з ушкодженнями, деякі з них - у важкому стані.
"За даними муніципалітету Стамбула, вітер зніс 33 дахи, вирвав 192 дерева, збив 52 світлофори та дорожні знаки та пошкодив 12 автомобілів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, пориви вітру повалили годинникову вежу.
Протоку Босфор, яка розділяє місто навпіл, закрили для морського руху, а поромне сполучення скасували.
Також скасовують авіарейси.
Як повідомила Суспільному Надія Окур, українка, яка мешкає у Стамбулі, у вівторок, 30 листопада, у школах скасують навчання.
"Для Стамбула це надзвичайна подія. На 15-20 хвилин у нас в районі зникало світло. Завтра (30 листопада, - ред.) учні не виходять на навчання", - сказала Надія Окур.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.44Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе