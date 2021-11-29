У Стамбулі внаслідок урагану загинули четверо людей, влада скасувала навчання в школах та закрила Босфор для суден

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляє видання, серед загиблих - жінка, яка йшла вулицею з дитиною. На них упала частина зірваного вітром даху. Жінка загинула, а дитина отримала ушкодження.

Ще три людини загинули в місті, серед них був іноземець. Крім того, постраждало ще 19 осіб - вони з ушкодженнями, деякі з них - у важкому стані.

"За даними муніципалітету Стамбула, вітер зніс 33 дахи, вирвав 192 дерева, збив 52 світлофори та дорожні знаки та пошкодив 12 автомобілів", - йдеться у повідомленні.



Крім того, пориви вітру повалили годинникову вежу.





Протоку Босфор, яка розділяє місто навпіл, закрили для морського руху, а поромне сполучення скасували.

Також скасовують авіарейси.





Як повідомила Суспільному Надія Окур, українка, яка мешкає у Стамбулі, у вівторок, 30 листопада, у школах скасують навчання.

"Для Стамбула це надзвичайна подія. На 15-20 хвилин у нас в районі зникало світло. Завтра (30 листопада, - ред.) учні не виходять на навчання", - сказала Надія Окур.







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