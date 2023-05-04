У Ставропольському краї РФ пожежа на складі з нафтопродуктами
У Ставропольському краї Росії спалахнула пожежа — за словами свідків, після вибуху зайнялося паливо, горіли бочки з мазутом
Про це повідомляє МНС Росії та місцеві Telegram-канали.
Пожежу площею 100 квадратних метрів зафіксували на хуторі Ташла, там горять бочки з мазутом. В МНС отримали інформацію про пожежу на відкритій території, де переробляли автомобільні шини.
Пожежі присвоєно другий ранг, повідомили у місцевому управлінні МНС. Бочки горять на відкритій території поряд із заводом "Євробетон".
Загиблих чи постраждалих унаслідок пожежі немає. Згодом російські надзвичайники локалізували пожежу на площі 500 квадратних метрів. Правоохоронці почали перевірку за фактом пожежі.
Загалом до гасіння пожежі залучили 63 людини та 18 одиниць техніки.
Очевидці зазначають, що причиною загоряння і вибухів не були удари безпілотників.
- Нагадаємо, у ніч на 4 квітня на Кубані безпілотник потрапив у Ільський нафтопереробний завод. Загорілись два резервуари з дизпаливом.
- В ніч на 3 травня у селищі Волна Краснодарського краю спалахнув резервуар з нафтопродуктами.
- Внаслідок вибухів 29 квітня на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі було знищено 10 резервуарів із нафтопродуктами місткістю 40 тис. тонн.
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