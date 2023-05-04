У Ставропольському краї РФ пожежа на складі з нафтопродуктами

Про це повідомляє МНС Росії та місцеві Telegram-канали.

Пожежу площею 100 квадратних метрів зафіксували на хуторі Ташла, там горять бочки з мазутом. В МНС отримали інформацію про пожежу на відкритій території, де переробляли автомобільні шини.

Пожежі присвоєно другий ранг, повідомили у місцевому управлінні МНС. Бочки горять на відкритій території поряд із заводом "Євробетон".

Загиблих чи постраждалих унаслідок пожежі немає. Згодом російські надзвичайники локалізували пожежу на площі 500 квадратних метрів. Правоохоронці почали перевірку за фактом пожежі.

Загалом до гасіння пожежі залучили 63 людини та 18 одиниць техніки.

Очевидці зазначають, що причиною загоряння і вибухів не були удари безпілотників.