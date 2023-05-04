Про це повідомляє ТАРС

"Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар Ільського НПЗ у селищі міського типу Ільський у Сіверському районі", - сказав співрозмовник агентства в екстрених службах.

У телеграм-каналах повідомляють, що пожежа почалася о 2.40 ночі. За словами очевидців, перед початком пожежі вони чули три вибухи.

У соцмережах повідомляють, що в резервуарі, який спалахнув, було дизельне пальне. Постраждалих під час пожежі немає.