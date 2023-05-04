На Кубані безпілотник потрапив у нафтопереробний завод: почалася пожежа
Попадання сталося у резервуар Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії
Про це повідомляє ТАРС
"Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар Ільського НПЗ у селищі міського типу Ільський у Сіверському районі", - сказав співрозмовник агентства в екстрених службах.
У телеграм-каналах повідомляють, що пожежа почалася о 2.40 ночі. За словами очевидців, перед початком пожежі вони чули три вибухи.
У соцмережах повідомляють, що в резервуарі, який спалахнув, було дизельне пальне. Постраждалих під час пожежі немає.
- Нагадаємо, в ніч на 3 травня у селищі Хвиля Краснодарського краю спалахнув резервуар з нафтопродуктами.
- Внаслідок вибухів 29 квітня на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі було знищено 10 резервуарів із нафтопродуктами місткістю 40 тис. тонн.
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