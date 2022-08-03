Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запоріжжі 2 серпня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. ЗСУ дають ворогу відсіч.

Протягом доби загарбники обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Степногірськ. Надійшло 4 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж 2 серпня із тимчасово окупованої території Запоріжжя евакуювали 1253 мирних мешканців, зокрема 341 дитину.

У ніч із 2 на 3 серпня в Запоріжжі пролунали гучні вибухи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb