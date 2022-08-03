У Степногірську на Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 4 цивільні об'єкти
Росіяни 2 серпня обстріляли Запорізьку область із танків і артилерії та знищили 4 цивільні об'єкти у Степногірську
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запоріжжі 2 серпня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. ЗСУ дають ворогу відсіч.
Протягом доби загарбники обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Степногірськ. Надійшло 4 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Упродовж 2 серпня із тимчасово окупованої території Запоріжжя евакуювали 1253 мирних мешканців, зокрема 341 дитину.
- У ніч із 2 на 3 серпня в Запоріжжі пролунали гучні вибухи.
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