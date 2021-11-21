У столичному Гідропарку від падіння дерева загинула молода дружина настоятеля храму на Вирлиці

Коли парафіяни проводили святковий обхід, на дружину київського священника Сергія Коцаря - Марію через сильний вітер впало дерево. Від отриманих травм 35-річна жінка померла на місці, пише газета Вечірній Київ.



Відомо, що Марія Коцар була дружиною на настоятеля храму на честь Преображення Господнього Першого Дарницького благочиння протоієрея Сергія Коцаря, що належить до Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату.











Храм розташовано на Вирлиці.



Без матері залишилося четверо дітей.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb