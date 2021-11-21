У столичному Гідропарку від падіння дерева загинула молода дружина настоятеля храму на Вирлиці
Трагедія трапилася вчора, 20 листопада на Гідропарку, під час святкування престольного свята парафії на честь мученика Валерія
Коли парафіяни проводили святковий обхід, на дружину київського священника Сергія Коцаря - Марію через сильний вітер впало дерево. Від отриманих травм 35-річна жінка померла на місці, пише газета Вечірній Київ.
Відомо, що Марія Коцар була дружиною на настоятеля храму на честь Преображення Господнього Першого Дарницького благочиння протоієрея Сергія Коцаря, що належить до Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату.
Храм розташовано на Вирлиці.
Без матері залишилося четверо дітей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.44
Купівля 26.44Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.26
- Актуальне
- Важливе