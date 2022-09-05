У столиці Афганістану пролунав вибух біля російського посольства, загинули двоє співробітників установи

Про це пише Reuters.

Там зазначили, що двоє людей загинули та 11 отримали поранення після того, як терорист-смертник підірвав вибухівку біля входу в посольство Росії в Кабулі, повідомила поліція, додавши, що нападника застрелили озброєні охоронці, коли він наблизився до воріт.

Російське МЗС також повідомило про невідомого бойовика, який привів у дію вибуховий пристрій.

"Внаслідок атаки загинули двоє співробітників дипмісії, серед афганських громадян теж є постраждалі. Посольство знаходиться у щільному контакті зі службами безпеки Афганістану, які проводять розслідування", - йдеться у повідомленні російського МЗС.

Нагадаємо, переговори "Талібану" про закупівлю Афганістаном бензину і бензолу в Росії перебувають на завершальній стадії

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