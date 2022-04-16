У столиці ще недостатньо безпечно, повертатись зарано, – нардепка Кіра Рудик
Рудик наголосила, що окупанти ще можуть повернутись до столиці
Про це вона сказала в етері Espreso TV
Рудик додала, що Україні необхідна зброя, завдяки якій вдасться закрити небо – тоді можна говорити про безпеку: "Ще не час повертатись у Київ. У столиці ще недостатньо безпечно. Поки у нас не буде зброї, яка дозволить нам самим стовідсотково закрити небо – спокійно на 100% в УКраїні не буде.", – сказала нардепка.
Окрім того, за словами Рудик, поки не розпочалась велика битва на Донбасі, невідомо, які наступні дії буде чинити окупант відносно столиці: "Є гіпотеза, що ворог може повернутись у Київ, якщо йому вдасться взяти Маріуполь.", – зазначила вона.
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