У Сумах через російський обстріл загорілася складська будівля, рятувальники загасили пожежу
У суботу, 19 березня, близько 16:00 у Сумах внаслідок російського артилерійського обстрілу виникла масштабна пожежа у складській будівлі
Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС України у Сумській області.
"О другій половині дня співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати масштабну пожежу, яка через ворожий артилерійський обстріл виникла 18 березня близько 16:00 в одній із складських будівель м. Суми. Площа даної пожежі становила понад 6 тис. м.кв, а до її ліквідації залучалось більше 60 рятувальників", - йдеться у повідомленні.
Загибелі або травмування людей внаслідок пожежі не зафіксовано.
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