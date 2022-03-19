У Сумах через російський обстріл загорілася складська будівля, рятувальники загасили пожежу

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС України у Сумській області.



"О другій половині дня співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати масштабну пожежу, яка через ворожий артилерійський обстріл виникла 18 березня близько 16:00 в одній із складських будівель м. Суми. Площа даної пожежі становила понад 6 тис. м.кв, а до її ліквідації залучалось більше 60 рятувальників", - йдеться у повідомленні.



Загибелі або травмування людей внаслідок пожежі не зафіксовано.

