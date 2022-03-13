У Сумській області 13 березня не буде "зелених коридорів", - голова ОДА

Про це Живицький написав у своєму Facebook.



"Сумщина! 13 березня "зелених коридорів" не буде. Ми продовжуємо працювати над їх організацією і надалі", - повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.



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