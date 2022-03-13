У Сумській області 13 березня не буде "зелених коридорів", - голова ОДА
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький наголосив, що 13 березня в області не буде проведено "зелених коридорів" для евакуації мирного населення
Про це Живицький написав у своєму Facebook.
"Сумщина! 13 березня "зелених коридорів" не буде. Ми продовжуємо працювати над їх організацією і надалі", - повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
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