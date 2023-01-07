У Сумській області російські терористи скинули вибухівку на подвір'я цивільних

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Після 20:00 росіяни відкривали вогонь з кулемета (16 черг) в напрямку Шалигинської громади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Великописарівська громада: ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя. Чоловік дивом не постраждав", - також йдеться у повідомленні.

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