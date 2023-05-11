Про це "Еспресо" розповів голова наглядової ради Прозорро.Продажі Ілля Михайлов відповідь на питання, коли нарешті почнуть відбуватись аукціони з продажу російських активів, про які Денис Шмигаль заявляв ще у лютому.

"Маємо бути свідомі, що увесь цей санкційний трек є за своєю природою унікальним. У світі немає аналогічних практик, які можна було б взяти і застосувати у нас. Тому урахування підвищених ризиків та необхідності дотримуватись належних практик, букви закону, аби воно потім не поїхало у зворотній бік накладає свій ефект на швидкість", – заяви Ілля Михайлов. Він також уточнив, що конфіскованими активами управляє Фонд державного майна і саме він готуватиме ці об’єкти до продажу.

"Оскільки прем’єр-міністр заявив про готовність до реалізації цих активів, то я упевнений, що вона таки відбудеться найближчим часом. Можливо, йдеться про місяці, але точно не про роки, тому що суспільство теж вимагає дій і створює позитивний тиск на систему прийняття рішення", – каже Ілля Михайлов.

Він також припускає, що самі аукціони з продажу конфіскованих активів навряд чи відрізнятимуться від приватизаційних. Відмінності можуть стосуватися хіба що строків експозиції, порядку розкриття інформації про актив, який продається. Можливо, будуть відмінності у пакеті документів, необхідних для оформлення права власності на цей актив.

Першим олігархом, стосовно якого Мінʼюст України подав позов до ВАКС щодо конфіскації активів став росіянин Володимир Євтушенков. 1 вересня 2022 Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення у дохід держави активів громадянина РФ, розміщених на території України.

У грудні 2022 Кабінет Міністрів передав в управління Фонду державного майна України 17 об'єктів нерухомого майна та частки корпоративних прав 5 підприємств, якими володів російський бізнесмен Володимир Євтушенков.



