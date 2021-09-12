У світі Зеленського немає місця загиблим воїнам, - Білецький

Про це йдеться у статті засновника і першого командира добровольчого полку "Азов", а нині очільника політпартії "Національний корпус" Андрія Білецького, що вийшла сьогодні, 12 вересня, у нього в блозі, розповідає Еспресо.TV.



"Й у цьому немає нічого дивного. Думки нашого Верховного Головнокомандувача не на війні, вони - на Олімпіаді, зимовий варіант якої під час зустрічі 11 вересня з головою МОК Томасом Бехом Зеленський запропонував провести в Україні. Й це при катастрофічному загальному стані українського спорту, представники якого на минулій Олімпіаді в Токіо завоювали найменшу за всю історію України кількість медалей, а самі спортсмени купують на свої преміальні тренерам спортивний одяг та навіть віддають житло", - зазначає Білецький.



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При цьому він звертає увагу на те, як поводив себе президент під час спілкування з Бехом.



"Ця заява та її зовнішнє оформлення Зеленського цікаві іншим. Вони дуже яскраво та повно передають внутрішній світ випадкового президента України, дають уявлення про пріоритети, які існують в думках самозакоханого образливого актора далеко не самого серйозного жанру мистецтва. Зустрічаючись з головою МОК та супроводжуючи його по території чергового будівництва, Зеленський не приховував щасливих емоцій, випромінював посмішки та пафосно говорив нісенітниці про те, що Україна є опорою світового олімпійського руху. При цьому сам голова МОК Бех, як це не прикро буде йому усвідомити, відігравав роль лише чергової декорації, на тлі якої виступав комедіант у владі. Й постійна зміна цих декорацій, створення все нових картинок для невибагливих поціновувачів примітивного - неодмінна умова вдалого сценічного успіху цього самодіяльного колективу", - пояснює політик.



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Як вважає Андрій Білецький, світ Зеленського - "це не переживання через загибель українських воїнів, не думки про те, як грамотно, але ефективно відповісти ворогу, не думки про те, як максимально швидко забезпечити обороноздатність держави в умовах наростаючої загрози через поглинання Росією Білорусі".



"В цій реальності йому незручно, некомфортно, сумно. Від неї він якомога швидше намагається втекти в інший світ. Там де рампи, оплески, посмішки, глядачі. Де весела музика, а квіти концертні, а не траурні на шану до загиблих воїнів.



Й тут аж ніяк не уникнути цитати Макіавеллі: "Людина не може примусити себе звернути зі шляху, на якому вона досі домагалася успіхів", - підсумував автор статті.





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