У Святогірську з-під завалів зруйнованих будинків дістали тіло жінки, яке пролежало там місяць
У Святогірську на Донеччині 27 жовтня з-під завалів будинків дістали тіло жінки. Під руїнами може залишатися ще одна загибла людина
Про це повідомила ДСНС у телеграмі.
"Минулої доби рятувальники Слов’янського гарнізону проводили роботи з розбору завалу частково зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в м. Святогірськ Краматорського району. Обстріл відбувся орієнтовно 25 вересня. На місці розбору завалу знайдено тіло жінки", - зазначили в дописі.
Уранці 28 жовтня рятувальники почали розбирати завали зруйнованого росіянами приватного будинку. За попередньою інформацією, там може перебувати тіло ще однієї людини.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
- 27 жовтня на Донеччині росіяни вбили 4 цивільних, іще 9 поранили. Знайдено тіла 5 загиблих під час окупації.
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