Про це повідомила ДСНС у телеграмі.

"Минулої доби рятувальники Слов’янського гарнізону проводили роботи з розбору завалу частково зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в м. Святогірськ Краматорського району. Обстріл відбувся орієнтовно 25 вересня. На місці розбору завалу знайдено тіло жінки", - зазначили в дописі.

Уранці 28 жовтня рятувальники почали розбирати завали зруйнованого росіянами приватного будинку. За попередньою інформацією, там може перебувати тіло ще однієї людини.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.



27 жовтня на Донеччині росіяни вбили 4 цивільних, іще 9 поранили. Знайдено тіла 5 загиблих під час окупації.

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